ООН не участвует в предложении Турции к России по возобновлению зерновой сделки

ООН пока не принимает участия в предложении по восстановлению зерновой сделки, которое собирается выдвигать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Тем не менее представители ООН будут наблюдать за визитом российского лидера в Турцию. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Насколько мне известно, это будет двусторонняя встреча, однако мы будем пристально следить за ней", — сказал Дюжаррик на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.