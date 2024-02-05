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5 февраля, 19:01

ООН не участвует в предложении Турции к России по возобновлению зерновой сделки

ООН пока не принимает участия в предложении по восстановлению зерновой сделки, которое собирается выдвигать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Тем не менее представители ООН будут наблюдать за визитом российского лидера в Турцию. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Насколько мне известно, это будет двусторонняя встреча, однако мы будем пристально следить за ней", — сказал Дюжаррик на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Ранее генсек ООН заявил, что возобновление зерновой сделки не имеет смысла. Он отметил, что Организация Объединённых Наций находится на связи с обеими сторонами и пытается выработать новые формы соглашения.

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Unsplash / No One Cares

Владимир Озеров
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