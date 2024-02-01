"Голос разума": В Госдуме оценили отказ суда ООН признать Россию "страной-агрессором"

Как напомнил парламентарий, речь идёт об иске, поданном Киевом в 2017 году. Тогда Незалежная потребовала возложить на Москву ответственность за крушение малайзийского "боинга" над Донбассом, а также за ряд ударов по украинским военным объектам. Обвинения Киева, по мнению собеседника Лайфа, совершенно абсурдны, ведь с 2014 года и по сей день ВСУ обстреливают Донбасс, причём удары приходятся не на военные объекты, а на мирное население. И Киев знает, что убивает именно гражданских, но тем не менее обвиняет в агрессии и терроризме нашу страну.