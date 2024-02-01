"Голос разума": В Госдуме оценили отказ суда ООН признать Россию "страной-агрессором"
Депутат Леонов: Решение суда ООН по России — это торжество "голоса разума"
Отказ Международного суда Организации Объединённых Наций (ООН) признать Россию "страной-агрессором" можно назвать торжеством "голоса разума". Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди").
Как напомнил парламентарий, речь идёт об иске, поданном Киевом в 2017 году. Тогда Незалежная потребовала возложить на Москву ответственность за крушение малайзийского "боинга" над Донбассом, а также за ряд ударов по украинским военным объектам. Обвинения Киева, по мнению собеседника Лайфа, совершенно абсурдны, ведь с 2014 года и по сей день ВСУ обстреливают Донбасс, причём удары приходятся не на военные объекты, а на мирное население. И Киев знает, что убивает именно гражданских, но тем не менее обвиняет в агрессии и терроризме нашу страну.
"Это (решение Международного суда ООН. — Прим. Лайфа) проявление взвешенной позиции, голос разума. <...> Никаких выплат Киев не получит, а для киевского режима это было важно — получить положительное решение суда ввиду того, что Киев очень нуждается в деньгах и рассчитывал под это дело получить российские деньги и российские активы, которые были украдены Западом. На мой взгляд, это очень правильное, если можно так сказать, справедливое решение", — резюмировал Леонов.
Накануне, 31 января, Международный суд ООН отказался признавать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями". Москва после этого решения ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев, заявили в постпредстве РФ при ООН.
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