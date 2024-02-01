Россия будет ждать извинений после решения суда ООН по иску Киева
Дипломат Заболоцкая: РФ ждёт извинений после решения суда ООН по иску Украины
Москва после решения Международного суда ООН, отклонившего большую часть претензий Украины к РФ, ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.
"Ждём от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения", — приводит её слова в телеграм-канале дипломат Дмитрий Полянский.
Заболоцкая призвала международное сообщество задуматься о том, какие меры предпринять, чтобы группа государств не могла злоупотреблять площадкой Генассамблеи для распространения клеветы, и какие меры должны приниматься в случае, когда наличие клеветы было установлено.
Дипломат указала на то, что основой политики Киева является ложь, однако пока эффективных заслонов от её распространения на уважаемых международных площадках нет.
Напомним, Международный суд ООН отказался по требованию Украины признавать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями.
UN Photo / Cia Pak