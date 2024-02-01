Россия будет ждать извинений после решения суда ООН по иску Киева

Москва после решения Международного суда ООН, отклонившего большую часть претензий Украины к РФ, ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

"Ждём от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения", — приводит её слова в телеграм-канале дипломат Дмитрий Полянский.

Заболоцкая призвала международное сообщество задуматься о том, какие меры предпринять, чтобы группа государств не могла злоупотреблять площадкой Генассамблеи для распространения клеветы, и какие меры должны приниматься в случае, когда наличие клеветы было установлено.