ООН отказалась признать Россию "страной-агрессором" по прихоти Украины

Международный суд ООН не пошёл на поводу у Украины и не стал признавать Россию "государством-агрессором". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Международный суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями", — говорится в сообщении ведомства.