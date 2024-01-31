ООН отказалась признать Россию "страной-агрессором" по прихоти Украины
МИД РФ: Суд ООН отказался признать РФ "государством-агрессором" по просьбе Киева
Международный суд ООН не пошёл на поводу у Украины и не стал признавать Россию "государством-агрессором". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Международный суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине 50 миллиардов евро военной помощи. Теперь Брюссель думает, как помочь Незалежной в обход мнения Будапешта. 1 февраля ЕС вновь будет обсуждать вопрос финансирования Киева.
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