США изучают решение суда ООН, отклонившего претензии Украины к России

США ещё изучают решение Международного суда ООН, касающееся отклонения большей части претензий Украины к России. Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, вердикт инстанции очень объёмный.

"Мы видели это решение суда. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет", — заявил Миллер на брифинге.