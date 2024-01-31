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31 января, 19:23

США изучают решение суда ООН, отклонившего претензии Украины к России

США ещё изучают решение Международного суда ООН, касающееся отклонения большей части претензий Украины к России. Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, вердикт инстанции очень объёмный.

"Мы видели это решение суда. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет", — заявил Миллер на брифинге.

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А ранее Лайф рассказывал, что международный суд ООН не пошёл на поводу у Украины и не стал признавать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями.

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Александра Мышляева
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