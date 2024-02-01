Отказ Международного суда ООН признать Россию "государством-агрессором" вызвал истерику в Киеве, и теперь режим Владимира Зеленского может решиться на месть судьям, принявшим такое неудобное для них решение. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.