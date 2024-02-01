Рогов: Решение суда ООН по России вызвало истерику на Украине
Отказ Международного суда ООН признать Россию "государством-агрессором" вызвал истерику в Киеве, и теперь режим Владимира Зеленского может решиться на месть судьям, принявшим такое неудобное для них решение. Об этом заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
"Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность", — цитирует его РИА "Новости".
Напомним, накануне Международный суд ООН не пошёл на поводу у Украины и не стал признавать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями". Москва после этого решения ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев, заявили в постпредстве.
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