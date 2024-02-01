Депутат Шеремет призвал ООН признать Украину страной-агрессором
Настало время инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя отказ Международного суда всемирной организации признать таковой Россию.
"Агрессором как раз является Украина, варварски обстреливая Донбасс, Белгородскую область, Крым, продолжая террор местного населения на оккупированных украинскими боевиками части территорий новых российских регионов", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что весь мир должен узнать правду о военных преступлениях киевского режима.
Напомним, Международный суд ООН отказался по требованию Украины признавать Россию "государством-агрессором". Кроме того, инстанция отвергла заявления Киева о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями. Как отметила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая, наша страна будет ждать извинений от всех, кто на Генассамблее обвинял Москву в притеснении крымских татар и украинцев.
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