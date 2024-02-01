"Агрессором как раз является Украина, варварски обстреливая Донбасс, Белгородскую область, Крым, продолжая террор местного населения на оккупированных украинскими боевиками части территорий новых российских регионов", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что весь мир должен узнать правду о военных преступлениях киевского режима.

Напомним, Международный суд ООН отказался по требованию Украины признавать Россию "государством-агрессором". Кроме того, инстанция отвергла заявления Киева о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями. Как отметила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая, наша страна будет ждать извинений от всех, кто на Генассамблее обвинял Москву в притеснении крымских татар и украинцев.