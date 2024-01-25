ООН признала неудобную правду о масштабном фарсе с "бучинской резнёй" спустя 1,5 года

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отреагировал на упрёк министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что всемирная организация игнорирует многочисленные запросы Москвы на предоставление ей списка якобы погибших в Буче весной 2022 года. Он признал, что ООН получила обращение.