ООН признала неудобную правду о масштабном фарсе с "бучинской резнёй" спустя 1,5 года
ООН после слов Лаврова признала, что получила запрос РФ о списке "жертв" в Буче
Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отреагировал на упрёк министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что всемирная организация игнорирует многочисленные запросы Москвы на предоставление ей списка якобы погибших в Буче весной 2022 года. Он признал, что ООН получила обращение.
"Мы получили этот запрос", — коротко ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос во время брифинга, но не стал объяснять причину промедления с его выполнением.
Напомним, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) также отказалось отвечать на вопрос о списке "жертв" в украинской Буче. Как уже рассказывал Лайф, речь идёт о масштабном фейке, который был снят в Буче в апреле 2022 года. Тогда в Сети появилось видео "бучинской резни" с телами на улицах якобы в качестве доказательства преступлений России. Правду сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что ВС РФ спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022-го, а 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. О том, что события в Буче являются самым настоящим фейком, говорил и президент России Владимир Путин.
ТАСС / ZUMA / I-Images