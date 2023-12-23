Захарова указала на доказательства "некрофильской инсценировки" в Буче
Захарова: Отсутствие реакции на запрос России по Буче говорит об инсценировке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла отсутствие реакции на российский запрос по Буче доказательством того, что всё было инсценировано.
"Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка", — приводит её слова ТАСС.
По словам дипломата, за всем стоит киевский режим, который выполнял указания США и Великобритании при непосредственном участии. При этом за основу была взята провокация Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году, отметила Захарова.
Напомним, бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалось отвечать российским журналистам на вопрос о списке "жертв" в украинской Буче. Как уже рассказывал Лайф, речь идёт о масштабном фейке, который был снят в Буче в апреле прошлого года. Тогда в Сети появилось видео "бучинской резни" с телами на улицах якобы в качестве доказательства преступлений России. Правду сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что ВС РФ спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022-го, а 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. О том, что события в Буче являются самым настоящим фейком, говорил и президент России Владимир Путин. Глава государства даже сравнил их с провокациями в Сирии.
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