Захарова указала на доказательства "некрофильской инсценировки" в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла отсутствие реакции на российский запрос по Буче доказательством того, что всё было инсценировано.

"Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка", — приводит её слова ТАСС.