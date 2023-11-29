Захарова нашла в откровениях Арахамии доказательства вины Киева в "бучинской резне"
Захарова: Откровения Арахамии подтвердили провокацию Киева в Буче
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Откровения лидера украинской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не позволил Украине подписать мирное соглашение с Российской Федерацией, подтверждают то, что в Буче произошла провокация, которую устроил Киев. Такое заявление во время брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на прозвучавшие 25 ноября в интервью телеканалу "1+1" заявления главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Арахамии о том, что именно экс-премьер Британии Борис Джонсон запретил Киеву подписывать мирные соглашения с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года и потребовал продолжения боевых действий против России", — сообщила дипломат.
По её мнению, такие признания со стороны украинского политика являются достаточно убедительным доводом в пользу того, что Киев устроил в Буче инсценировку. Эта провокация была нужна, чтобы получить повод для срыва переговоров с Россией, как и требовал Джонсон.
Ранее Арахамия заявил, что вооружённый конфликт мог завершиться весной 2022 года, если бы Борис Джонсон не сорвал мирные переговоры. Тогда, по его словам, экс-премьер Британии сказал Киеву не подписывать какие-либо мирные соглашения с Москвой и продолжать воевать.
Масштабный фейк о якобы преступлениях России был снят в Буче под Киевом. 3 апреля 2022 года в Сети появилось видео "бучинской резни" с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ расставило всё по местам: оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022 года, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин неоднократно называл события в Буче фейком и сравнивал их с провокациями в Сирии.