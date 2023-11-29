Откровения лидера украинской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не позволил Украине подписать мирное соглашение с Российской Федерацией, подтверждают то, что в Буче произошла провокация, которую устроил Киев. Такое заявление во время брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на прозвучавшие 25 ноября в интервью телеканалу "1+1" заявления главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Арахамии о том, что именно экс-премьер Британии Борис Джонсон запретил Киеву подписывать мирные соглашения с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года и потребовал продолжения боевых действий против России", — сообщила дипломат.