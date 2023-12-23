В ОБСЕ не стали отвечать на вопрос о списке предполагаемых "жертв" в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) решило оставить без ответа вопрос российских журналистов о списке "жертв" в украинской Буче.

Москва неоднократно направляла соответствующий запрос в ОБСЕ, но не получала ответа. На этот раз российской стороне, а именно журналистам РИА "Новости", посоветовали обратиться в БДИПЧ. Однако там лишь ответили, что собирают информацию из открытых источников, проверяя все доказательства, а также используют данные, предоставленные властями Украины, РФ и различными общественными организациями этих стран.