В ОБСЕ не стали отвечать на вопрос о списке предполагаемых "жертв" в Буче
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) решило оставить без ответа вопрос российских журналистов о списке "жертв" в украинской Буче.
Москва неоднократно направляла соответствующий запрос в ОБСЕ, но не получала ответа. На этот раз российской стороне, а именно журналистам РИА "Новости", посоветовали обратиться в БДИПЧ. Однако там лишь ответили, что собирают информацию из открытых источников, проверяя все доказательства, а также используют данные, предоставленные властями Украины, РФ и различными общественными организациями этих стран.
При этом напрямую на вопрос о перечне "жертв" в БДИПЧ ОБСЕ так и не ответили, не удовлетворив запрос российских журналистов.
Масштабный фейк о якобы преступлениях России был снят в Буче под Киевом. 3 апреля 2022 года в Сети появилось видео "бучинской резни" с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ расставило всё по местам: оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022 года, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин неоднократно называл события в Буче фейком и сравнивал их с провокациями в Сирии.
ТАСС / Река Александр