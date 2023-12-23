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Регион
Опубликовано 23 декабря 2023, 05:53
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В ОБСЕ не стали отвечать на вопрос о списке предполагаемых "жертв" в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) решило оставить без ответа вопрос российских журналистов о списке "жертв" в украинской Буче.

Москва неоднократно направляла соответствующий запрос в ОБСЕ, но не получала ответа. На этот раз российской стороне, а именно журналистам РИА "Новости", посоветовали обратиться в БДИПЧ. Однако там лишь ответили, что собирают информацию из открытых источников, проверяя все доказательства, а также используют данные, предоставленные властями Украины, РФ и различными общественными организациями этих стран.

При этом напрямую на вопрос о перечне "жертв" в БДИПЧ ОБСЕ так и не ответили, не удовлетворив запрос российских журналистов.

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Масштабный фейк о якобы преступлениях России был снят в Буче под Киевом. 3 апреля 2022 года в Сети появилось видео "бучинской резни" с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ расставило всё по местам: оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022 года, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин неоднократно называл события в Буче фейком и сравнивал их с провокациями в Сирии.

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ТАСС / Река Александр

Максим Плетнёв
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