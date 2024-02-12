Россия запросила заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 12 февраля — годовщину подписания Минских соглашений. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", — написал дипломат в телеграм-канале.
Также в ходе заседания планируется обсудить, как из-за действий западных членов СБ провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов. Начало заседания — в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск).
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как РФ отвечает на недружественные выпады Запада. По её словам, в последнее время "непартнёры" с Запада чаще придумывают для РФ "злонамеренные гадости" вроде невыдачи виз членам российских делегаций, отказа аккредитовывать журналистов Москвы или усложнения полётов.
t.me / Постпредство России при ООН