Россия запросила заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 12 февраля — годовщину подписания Минских соглашений. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", — написал дипломат в телеграм-канале.

Также в ходе заседания планируется обсудить, как из-за действий западных членов СБ провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов. Начало заседания — в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск).