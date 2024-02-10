"По всем фронтам": Захарова рассказала, как РФ отвечает на недружественные выпады Запада

"Как вы знаете, мы теперь научились отвечать "по всем фронтам". Мы и раньше умели, но считали, что это крайняя мера. Теперь приходится её применять. Как вы помните, когда год назад журналисты пула, которые должны были лететь с российской делегацией во главе с [министром иностранных дел] Сергеем Викторовичем Лавровым для участия в освещении работы Совбеза [ООН], не получили визы, мы ответили, и после этого ситуация удивительным образом начала выправляться", — пояснила Захарова.