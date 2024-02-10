"По всем фронтам": Захарова рассказала, как РФ отвечает на недружественные выпады Запада
Захарова: Россия научилась отвечать на недружественные действия Запада
Запад подталкивает Россию к ответным мерам на преграды, которые устраиваются в адрес российских дипломатов, рассказала газете "Известия" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в последнее время "непартнёры" с Запада чаще придумывают для РФ "злонамеренные гадости" вроде невыдачи виз членам российских делегаций, отказа аккредитовывать журналистов Москвы или усложнения полётов.
"Как вы знаете, мы теперь научились отвечать "по всем фронтам". Мы и раньше умели, но считали, что это крайняя мера. Теперь приходится её применять. Как вы помните, когда год назад журналисты пула, которые должны были лететь с российской делегацией во главе с [министром иностранных дел] Сергеем Викторовичем Лавровым для участия в освещении работы Совбеза [ООН], не получили визы, мы ответили, и после этого ситуация удивительным образом начала выправляться", — пояснила Захарова.
Ранее Life.ru сообщал, что российским журналистам не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у главы МИД РФ Сергея Лаврова, и у дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации.
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