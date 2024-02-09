Путин заявил, что Запад начал осознавать невозможность поражения России

Западные страны начинают принимать тот факт, что стратегического поражения России им никогда не добиться. Как подчеркнул российский лидер в интервью журналисту Такеру Карлсону, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах.

Глава государства напомнил, что страны Запада до недавнего момента "шумели и кричали" о том, что необходимо добиться поражения Росиии в стратегическом плане, а также на поле боя. Однако недавно ситуация изменилась, заметил Путин.

"Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше", — посоветовал президент и напомнил о готовности России к переговорам с Западом.