Путин: Россия ни на кого не нападает, а защищает себя, людей и будущее 9 февраля, 02:16 Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Россия ни на кого не нападает, а, напротив, защищает себя, своих людей, Родину и будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

"Мы ни на кого не нападаем. С чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донбассе — вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее", — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил Карлсону, что защита семьи и Родины соотносится с христианским учением.

Также в ходе интервью Путин подчеркнул, что Россия не имеет никаких видов на территории Польши, Латвии или прочих стран. "Зачем нам это?" — так президент ответил на вопрос Такера Карлсона.

Авторы Александра Вишнякова