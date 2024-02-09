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Путин: Россия ни на кого не нападает, а защищает себя, людей и будущее

9 февраля, 02:16
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Россия ни на кого не нападает, а, напротив, защищает себя, своих людей, Родину и будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

"Мы ни на кого не нападаем. С чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донбассе — вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее", — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил Карлсону, что защита семьи и Родины соотносится с христианским учением.

Путин рассказал о разнице сознания людей в России и на Западе
Путин рассказал о разнице сознания людей в России и на Западе

Также в ходе интервью Путин подчеркнул, что Россия не имеет никаких видов на территории Польши, Латвии или прочих стран. "Зачем нам это?" — так президент ответил на вопрос Такера Карлсона.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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