Путин рассказал о разнице сознания людей в России и на Западе

Русские люди отличаются своим сознанием от людей с Запада, там оно выстроено немного по-другому. Как заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства Владимир Путин, российский человек больше думает о вечном.

Президент рассказал, что религия заключается не в том, чтобы посещать церковь, или каких-либо других внешних проявлениях. Путин заявил, что "она в сердце", поэтому культура у нас ориентирована прежде всего на человека. В то же время он подчеркнул, что именно об этом и говорил широко известный на Западе русский классик Фёдор Достоевский.

Помимо того, российский лидер отметил, что на Западе мыслят по-другому. Президент РФ убеждён, что западная культура более прагматичная.

"Я не говорю, что это плохо, это даёт возможность сегодняшнему "золотому миллиарду" добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого — я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено", — сообщил Путин.