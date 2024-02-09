Путин рассказал Карлсону, как украинские бойцы в окружении кричали "Русские не сдаются!"
Путин: Жители Украины до сих пор ощущают себя русскими
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. Он рассказал историю о бойцах ВСУ, которые, находясь в окружении, отказались сложить оружие, потому что "русские не сдаются".
"Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают", — рассказал президент.
Глава государства также с горечью высказался о том, что сейчас происходит в обществе на Украине: "бесконечная мобилизация, истерика, внутренние проблемы".
Также в ходе интервью Путин добавил, что Запад рассчитывает на отделение одной части народа от другой в результате этих боевых действий. Однако воссоединение произойдёт, убеждён президент, и Россия с Украиной всё равно рано или поздно договорятся.