Путин рассказал Карлсону, как украинские бойцы в окружении кричали "Русские не сдаются!"

Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. Он рассказал историю о бойцах ВСУ, которые, находясь в окружении, отказались сложить оружие, потому что "русские не сдаются".

"Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают", — рассказал президент.

Глава государства также с горечью высказался о том, что сейчас происходит в обществе на Украине: "бесконечная мобилизация, истерика, внутренние проблемы".