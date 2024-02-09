"Зачем нам это?": Путин сообщил об отсутствии территориальных претензий к каким-либо странам

Россия не имеет никаких видов на территории Польши, Латвии или прочих стран континента. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

В ходе интервью американский журналист поинтересовался у Путина, может ли он представить сценарий, при котором российские войска будут направлены в Польшу. Президент исключил такое развитие событий за исключением ситуации, "если со стороны Польши будет нападение на Россию".

"Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это?" — подчеркнул президент.