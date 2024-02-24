Премьер Словакии Фицо выступил против нового железного занавеса вокруг России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против возвращения железного занавеса вокруг России, отметив, что Братислава заинтересована в хороших отношениях со странами, которые желают того же. Соответствующее заявление он сделал в дискуссионно-аналитической программе "Субботние диалоги", которую подготовил общественно-правовой вещатель "Радио и телевидение Словакии".
"Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях с каждым, кто также в них заинтересован. Будь то США, Россия, Китай или Вьетнам. Мы должны стандартизировать отношения с РФ. Или вы хотите вновь опустить железный занавес где-то на украинско-российской границе? Кому это поможет и что из этого будет хорошего?" — сказал Фицо.
А ранее Фицо усомнился в том, что Украина сможет победить в конфликте. По его мнению, Незалежной не поможет даже всё оружие мира. Он также призывал киевские власти отдать часть территорий России ради урегулирования вопроса. Политик отметил, что противостояние должно завершиться компромиссом, который для Украины станет "очень болезненным".
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