Премьер Словакии Фицо выступил против нового железного занавеса вокруг России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против возвращения железного занавеса вокруг России, отметив, что Братислава заинтересована в хороших отношениях со странами, которые желают того же. Соответствующее заявление он сделал в дискуссионно-аналитической программе "Субботние диалоги", которую подготовил общественно-правовой вещатель "Радио и телевидение Словакии".

"Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях с каждым, кто также в них заинтересован. Будь то США, Россия, Китай или Вьетнам. Мы должны стандартизировать отношения с РФ. Или вы хотите вновь опустить железный занавес где-то на украинско-российской границе? Кому это поможет и что из этого будет хорошего?" — сказал Фицо.