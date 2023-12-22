ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2023, 11:11
4235

Премьер Словакии Фицо: Украина не победит Россию даже со всем оружием мира

Украина не сможет победить Россию в конфликте. Киеву не поможет даже всё оружие мира, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.

"Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда всё оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение", — отметил политик.

По его словам, на рубеже текущего и нового года условия урегулирования этого конфликта начнёт диктовать Россия.

Польский генерал отверг способность Украины в одиночку победить Россию
Польский генерал отверг способность Украины в одиночку победить Россию

Ранее Фицо назвал начало переговоров о присоединении Украины к ЕС лишь политическим жестом, "который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя". Сейчас страна не готова стать членом Евросоюза, прежде чем это случится на самом деле, пройдут годы, указал премьер Словакии.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ян Поланин
  • Новости
  • Украина
  • Словакия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar