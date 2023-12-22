Премьер Словакии Фицо: Украина не победит Россию даже со всем оружием мира

Украина не сможет победить Россию в конфликте. Киеву не поможет даже всё оружие мира, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.

"Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда всё оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение", — отметил политик.

По его словам, на рубеже текущего и нового года условия урегулирования этого конфликта начнёт диктовать Россия.