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Регион
Опубликовано 21 декабря 2023, 09:58
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Польский генерал отверг способность Украины в одиночку победить Россию

Генерал Самол: Украина не сможет сама справиться с военным потенциалом России

Украина не сможет противостоять военному потенциалу России, заявил польский генерал Богуслав Самол. По его словам, для этого Незалежной необходима западная помощь.

"Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия", — сказал военный в интервью Radio Wnet.

Самол отметил, что для хоть какого-то противостояния ВС России украинская армия нуждается не в нескольких десятках единиц военной техники, а в нескольких сотнях. Кроме того, по его мнению, Украину ждёт крайне сложное будущее из-за проблем с дальнейшей поддержкой со стороны Запада.

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Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВС России перешли к тотальному уничтожению ВСУ. По его словам, Киев опоздал со своим контрнаступлением, что позволило РФ подготовиться к обороне.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Матвей Константинов
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