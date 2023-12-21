Украина не сможет противостоять военному потенциалу России, заявил польский генерал Богуслав Самол. По его словам, для этого Незалежной необходима западная помощь.

"Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия", — сказал военный в интервью Radio Wnet.

Самол отметил, что для хоть какого-то противостояния ВС России украинская армия нуждается не в нескольких десятках единиц военной техники, а в нескольких сотнях. Кроме того, по его мнению, Украину ждёт крайне сложное будущее из-за проблем с дальнейшей поддержкой со стороны Запада.