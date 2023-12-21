Американские журналисты предрекают тяжёлый год для Незалежной, так как силы государства на фоне провала контрнаступления уже истощены. Об этом сообщил сотрудник агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

"Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Её силы окровавлены и истощены. В американской прессе ожидаемо раздаются упрёки о том, виноваты ли в этой неудаче украинская трусливость или жадность Запада", — говорится в статье.

По словам автора, даже если Киев получит крупную помощь от Вашингтона в 2024 году, то украинским властям, вероятно, всё равно придётся экономить свои силы для следующего "большого рывка — возможно, последнего большого рывка — в 2025 году". Журналист также выразил сомнения, что Украина сможет удержаться.