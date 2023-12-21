"Экономика не справляется": Зеленского уличили во вранье о росте ВВП Украины

Экономика Украины не справляется, несмотря на заявления Владимира Зеленского о росте ВВП страны на 5%. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец сайту MK.ru.

"Экономика Украины не справляется — это точно. Зеленский может говорить всё, что угодно. Проверить эти цифры невозможно. В то, что украинская экономика растёт, я не верю. Никаких предпосылок к этому нет. Есть отток населения, разрушение инфраструктуры, перенапряжение энергетики, проблемы с экспортом агропродукции, с функционированием металлургического комплекса и т.д. Более того, у них сейчас кризис с поставками топлива. Отсюда вытекают проблемы с сельским хозяйством, транспортом", — сообщил Зубец.

Он также заявил, что Украина сдерживает инфляцию за счёт того, что курс доллара поддерживается искусственно. Западные партнёры вливают деньги, а товары импортируются с Запада, за счёт чего и живёт страна. Благодаря этому озвученная цифра может быть недалека от истины. При этом он обратил внимание, что украинская экономика будет и дальше разрушаться, а восстановить её будет уже невозможно.