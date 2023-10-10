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10 октября, 02:03

Зеленский выделит на военные расходы больше пятой части ВВП

Владимир Зеленский поручил выделить на военные расходы не менее 21,6% ВВП

Владимир Зеленский поручил кабинету министров выделить средства на финансирование сектора безопасности и обороны Украины в 2024 году в размере не менее 21,6% ВВП страны. Соответствующий документ был опубликован на его официальном интернет-портале.

В нём говорится о том, что финансирование обороноспособности страны должно составить не менее 1,69 триллиона гривен (около 46,3 миллиарда долларов). Стоит отметить, что в текущем году эта цифра составила почти половину от всех расходов (43%) — 18,2% ВВП, или 1,14 триллиона гривен (31,2 миллиарда долларов).

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Ранее Лайф писал, что Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. На его место он назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича, занимавшего пост начальника штаба Восточной группировки войск.

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Flickr / President of Ukraine

Алексей Соловьёв
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