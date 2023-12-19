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Антирейтинг Зеленского за год вырос до 18%

РИА "Новости": Антирейтинг Зеленского вырос до 18%, а Верховной рады — до 61%

19 декабря, 13:54
<p>Фото © Сайт президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Антирейтинг Владимира Зеленского с декабря прошлого года вырос до 18%. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС). Эксперты предполагают, что этот показатель может вырасти до 50%, если власти Украины срочно не сменят текущий курс и не добьются мира.

Недоверие к Верховной раде за тот же срок увеличилось с 34% до 61%, а после 50%, убеждены социологи, наступает точка невозврата — парламент не может быть состоятельным, если ему не доверяет половина граждан страны.

По данным другого агентства, "Рейтинг", на фоне обвала личной популярности Зеленского стремительно набирает очки его конкурент номер один — главком ВСУ Валерий Залужный. Социологи утверждают, что условная партия Залужного, если бы она у него была, могла бы набрать на украинских выборах 36%, в то время как реально действующая партия Зеленского "Слуга народа" сегодня набрала бы 26,7%.

Офис Зеленского рассказал, как "жучок" украинских спецслужб оказался в кабинете Залужного

Офис Зеленского рассказал, как "жучок" украинских спецслужб оказался в кабинете Залужного

Напомним, на Украине вовсю кипит политическая борьба между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Всё началось со скандального интервью последнего журналу The Economist, в котором он признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский с его мнением не согласился и зачем-то объявил планы наступления на 2023 и 2024 годы. Тем временем у этого противостояния, видимо, есть первая реальная жертва — помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков, который подорвался на подаренной коллегой гранате в свой день рождения.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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