Антирейтинг Зеленского за год вырос до 18% РИА "Новости": Антирейтинг Зеленского вырос до 18%, а Верховной рады — до 61% 19 декабря, 13:54 Фото © Сайт президента Украины

Антирейтинг Владимира Зеленского с декабря прошлого года вырос до 18%. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС). Эксперты предполагают, что этот показатель может вырасти до 50%, если власти Украины срочно не сменят текущий курс и не добьются мира.

Недоверие к Верховной раде за тот же срок увеличилось с 34% до 61%, а после 50%, убеждены социологи, наступает точка невозврата — парламент не может быть состоятельным, если ему не доверяет половина граждан страны.

По данным другого агентства, "Рейтинг", на фоне обвала личной популярности Зеленского стремительно набирает очки его конкурент номер один — главком ВСУ Валерий Залужный. Социологи утверждают, что условная партия Залужного, если бы она у него была, могла бы набрать на украинских выборах 36%, в то время как реально действующая партия Зеленского "Слуга народа" сегодня набрала бы 26,7%.

Авторы Марина Калегина