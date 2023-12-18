Офис Зеленского рассказал, как "жучок" украинских спецслужб оказался в кабинете Залужного
Советник офиса Зеленского опроверг наличие прослушки в кабинете Залужного
Информация украинских СМИ о том, что в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного была обнаружена прослушка, — ошибочна. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, его цитирует издание "Страна.ua".
Лещенко утверждает, что обнаружено было "устаревшее устройство". Техника, по его словам, не предназначена для передачи сигнала или накопления данных, а использовали его сами же украинские спецслужбы во времена, когда пост президента страны занимал Виктор Янукович.
"Речь идёт об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами ещё во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации", — сказал советник главы офиса Зеленского.
Он добавил, что устройство было найдено в помещении, находящемся в одном из общественных зданий, где главком планировал расположиться вместе со своими сотрудниками. Он занимал это помещение в прошлом вместе с одним из своих подчинённых, после чего изменил местоположение и только сейчас принял решение вернуться.
Как уже рассказывал Лайф, о прослушке, найденной у главкома ВСУ Валерия Залужного, стало известно накануне. СБУ завела уголовное дело по данному факту. Позже ещё одно устройство при осмотре обнаружили и в кабинете личного помощника украинского военного. При этом некоторые эксперты усомнились в том, что история с прослушкой вообще реальна: это больше похоже на попытку ввести Залужного в предвыборную политическую борьбу на Украине.
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