Офис Зеленского рассказал, как "жучок" украинских спецслужб оказался в кабинете Залужного

Информация украинских СМИ о том, что в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного была обнаружена прослушка, — ошибочна. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, его цитирует издание "Страна.ua".

Лещенко утверждает, что обнаружено было "устаревшее устройство". Техника, по его словам, не предназначена для передачи сигнала или накопления данных, а использовали его сами же украинские спецслужбы во времена, когда пост президента страны занимал Виктор Янукович.

"Речь идёт об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами ещё во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации", — сказал советник главы офиса Зеленского.