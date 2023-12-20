Губернатор Запорожской области спрогнозировал сроки обрушения фронта ВСУ
Балицкий: Организованное сопротивление Украины может закончиться уже весной
Основной украинский фронт может пасть к весне 2024 года, организованное сопротивление ВСУ прекратится. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет", — заявил чиновник.
По его словам, наступательный потенциал армии Украины очень сильно просел: нет достаточного количества снарядов, отсутствует нормальная подготовка. В составе ВСУ практически не осталось националистических батальонов, которые "показывали хорошую динамику боя". Призываются дедушки, которые не в состоянии воевать, и необученные пацаны.
Ещё одна проблема украинской армии, озвученная губернатором, — разнокалиберность техники, из-за чего идут её большие потери: для Leopard и Bradley нужны разные запчасти и обучение солдат. Кроме того, есть проблема по взаимодействию родов войск.
"Могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограниченны", — отметил Балицкий.
Ранее сражающиеся на стороне ВСУ канадские наёмники Дейв и Джастин Смит признались, что не видят перспектив победы Украины на поле боя. Российские войска безостановочно продвигаются вперёд, учиняя противнику настоящий ад.
Telegram / Генштаб ЗСУ