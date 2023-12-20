Губернатор Запорожской области спрогнозировал сроки обрушения фронта ВСУ

Основной украинский фронт может пасть к весне 2024 года, организованное сопротивление ВСУ прекратится. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет", — заявил чиновник.

По его словам, наступательный потенциал армии Украины очень сильно просел: нет достаточного количества снарядов, отсутствует нормальная подготовка. В составе ВСУ практически не осталось националистических батальонов, которые "показывали хорошую динамику боя". Призываются дедушки, которые не в состоянии воевать, и необученные пацаны.

Ещё одна проблема украинской армии, озвученная губернатором, — разнокалиберность техники, из-за чего идут её большие потери: для Leopard и Bradley нужны разные запчасти и обучение солдат. Кроме того, есть проблема по взаимодействию родов войск.

"Могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограниченны", — отметил Балицкий.