Киев допустит серьёзную ошибку, если не обеспечит транзит газа из РФ в Европу после прекращения действия пятилетнего соглашения "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" в конце 2024 года, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, этот вопрос касается не только его страны, но и Италии и Австрии, которые поддерживают продление договора.

"Я думаю, что они совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею", — отметил Фицо в интервью агентству TACP.