Премьер Словакии предупредил Киев об огромной ошибке при отказе от транзита газа из РФ
Премьер Словакии Фицо: Киев совершит ошибку при отказе от транзита газа из РФ
Киев допустит серьёзную ошибку, если не обеспечит транзит газа из РФ в Европу после прекращения действия пятилетнего соглашения "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" в конце 2024 года, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, этот вопрос касается не только его страны, но и Италии и Австрии, которые поддерживают продление договора.
"Я думаю, что они совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею", — отметил Фицо в интервью агентству TACP.
По словам словацкого премьера, существует решение о продолжении транзита после завершения соглашения. При этом Фицо не исключил, что украинские фирмы не буду прямо участвовать в нём. Глава правительства Словакии добавил, что по политическим соображениям Незалежная не позволит себе продление соглашения с "Газпромом", однако Киев понимает, что транзит газа из РФ через территорию Украину "приносит средства".
Как сообщал Лайф, ранее правительство Украины опровергло готовность продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через свою территорию. Договор заканчивается в конце 2024 года и в "Нафтогазе" уже заявили, что откажутся от транзита после этого срока.
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