В Кремле отреагировали на отказ Украины от транзита российского газа
Песков: Отказ Киева от транзита газа РФ приведёт к изменению маршрутов
В Кремле отреагировали на возможный отказ Украины от транзита российского газа с 2025 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот шаг Киева приведёт к изменению всех логистических цепочек, ведущих в Европу.
"Там вопрос, как туда (в Европу. — Прим. Лайфа) будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, столь востребованного сейчас. Есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже заблокированы во многом. Конечно, это приведёт к изменению всех логистических цепочек", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне правительство Украины опровергло готовность продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через свою территорию. Напомним, что договор заканчивается в конце 2024 года и ранее в "Нафтогазе" уже заявляли, что откажутся от транзита газа после этого срока.
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