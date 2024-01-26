В Кремле отреагировали на отказ Украины от транзита российского газа

В Кремле отреагировали на возможный отказ Украины от транзита российского газа с 2025 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот шаг Киева приведёт к изменению всех логистических цепочек, ведущих в Европу.

"Там вопрос, как туда (в Европу. — Прим. Лайфа) будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, столь востребованного сейчас. Есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже заблокированы во многом. Конечно, это приведёт к изменению всех логистических цепочек", — отметил представитель Кремля.