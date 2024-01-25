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25 января, 11:17

Украина решила оставить Европу без российского газа

Кабмин Украины отказался продлить контракт на транзит газа из России в Европу

Киев опроверг готовность продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через территорию Украины. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе правительства страны.

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт", — заявила пресс-служба в комментарии ИА "Интерфакс-Украина".

В МИД назвали главное условие для транзита газа через Украину
В МИД назвали главное условие для транзита газа через Украину

В октябре прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов уже заявлял о нежелании Украины продлевать договор о транзите российского газа после 2024 года. В МИД РФ же ответили, что в этом вопросе Россия будет ориентироваться на спрос у потребителей. В Австрии уже выразили опасения из-за возможного прекращения поставок российского газа. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что поставки газа в Европу через Украину могут продолжиться и в 2025 году.

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Александра Мышляева
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