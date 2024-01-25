Украина решила оставить Европу без российского газа

Киев опроверг готовность продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через территорию Украины. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе правительства страны.

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт", — заявила пресс-служба в комментарии ИА "Интерфакс-Украина".