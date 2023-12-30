В МИД назвали главное условие для транзита газа через Украину

При решении вопроса о продолжении транзита российского газа через Украину после 2024 года Москва будет ориентироваться на спрос у потребителей. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил в интервью, которое опубликовано на сайте министерства.

"При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчёт такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита", — объяснил он.

Дипломат напомнил о том, что Киев уже выразил свою незаинтересованность в продлении контракта. Но Биричевский подчеркнул, что, какой бы ни была политическая конъюнктура, российские компании намерены добросовестно исполнять все взятые на себя обязательства перед европейскими контрагентами в отношении поставок энергоресурсов, в том числе в рамках действующего контракта. Даже учитывая то, что в марте 2022 года ЕС взял курс на отказ от газа из РФ, дававшего государствам Европейского союза колоссальные конкурентные преимущества.

Он пояснил, что сейчас российский газ в сопоставимом объёме поставляется в европейские страны по второй ветке "Турецкого потока". Также стабильно идут поставки в Турцию по "Голубому потоку" и первой ветке "Турецкого потока".