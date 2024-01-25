Словацкий премьер договорился со Шмыгалем о продолжении транзита газа через Украину Фицо сообщил о договорённостях по транзиту газа из РФ через Украину в 2025 году 25 января, 08:10 В Словакии надеются на продолжение транзита газа из РФ через Украину. Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки газа в Европу через Украину могут продолжиться и в 2025 году. Об этом политик сказал по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, видеообращение он разместил в соцсети.

"Возникла договорённость, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться. Это прекрасная новость, означающая, что и мы в Словакии сможем продолжать осуществлять транзит этого газа. От этого будут получать выгоду не только наши предприятия, но и Австрия, и Италия", — уточнил Фицо.

По его словам, детали транзита будут обговариваться с украинской стороной уже в ближайшее время. Фицо подчеркнул, что вопросы поставок газа стали серьёзной темой на переговорах со Шмыгалем.

Авторы Татьяна Миссуми