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Словацкий премьер договорился со Шмыгалем о продолжении транзита газа через Украину

Фицо сообщил о договорённостях по транзиту газа из РФ через Украину в 2025 году

25 января, 08:10
В Словакии надеются на продолжение транзита газа из РФ через Украину. Обложка © Shutterstock

В Словакии надеются на продолжение транзита газа из РФ через Украину. Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки газа в Европу через Украину могут продолжиться и в 2025 году. Об этом политик сказал по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, видеообращение он разместил в соцсети.

"Возникла договорённость, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться. Это прекрасная новость, означающая, что и мы в Словакии сможем продолжать осуществлять транзит этого газа. От этого будут получать выгоду не только наши предприятия, но и Австрия, и Италия", уточнил Фицо.

По его словам, детали транзита будут обговариваться с украинской стороной уже в ближайшее время. Фицо подчеркнул, что вопросы поставок газа стали серьёзной темой на переговорах со Шмыгалем.

В МИД назвали главное условие для транзита газа через Украину
В МИД назвали главное условие для транзита газа через Украину

Напомним, в октябре прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил о нежелании Украины продлевать договор о транзите российского газа после 2024 года. В МИД РФ же ответили, что в вопросе продолжения транзита Россия будет ориентироваться на спрос у потребителей. В Австрии уже выразили опасения из-за возможного прекращения поставок российского газа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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