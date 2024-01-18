В Австрии испугались прекращения поставок российского газа через Украину

В австрийской нефтегазовой компании OMV выразили опасения из-за возможного прекращения поставок российского газа через Украину. Об этом в интервью Die Presse сообщил глава компании Альфред Штерн.

"Риск высок, и мы застраховались от него путём диверсификации. Мы готовы", — говорится в сообщении.

По словам Штерна, России и Украине следует подписать новый контракт на использование газопровода к концу текущего года, однако ситуация осложняется тем, что Незалежная находится в состоянии конфликта.