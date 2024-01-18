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18 января, 06:18

В Австрии испугались прекращения поставок российского газа через Украину

Глава OMV Штерн: Есть риск, что российский газ перестанет поступать в Австрию

В австрийской нефтегазовой компании OMV выразили опасения из-за возможного прекращения поставок российского газа через Украину. Об этом в интервью Die Presse сообщил глава компании Альфред Штерн.

"Риск высок, и мы застраховались от него путём диверсификации. Мы готовы", — говорится в сообщении.

По словам Штерна, России и Украине следует подписать новый контракт на использование газопровода к концу текущего года, однако ситуация осложняется тем, что Незалежная находится в состоянии конфликта.

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Ранее Лайф писал, что в октябре прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил о нежелании Украины продлевать договор о транзите российского газа после 2024 года. В МИД РФ же ответили, что в вопросе продолжения транзита Россия будет ориентироваться на спрос у потребителей.

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Getty Images

Ян Поланин
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