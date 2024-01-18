В Австрии испугались прекращения поставок российского газа через Украину
Глава OMV Штерн: Есть риск, что российский газ перестанет поступать в Австрию
В австрийской нефтегазовой компании OMV выразили опасения из-за возможного прекращения поставок российского газа через Украину. Об этом в интервью Die Presse сообщил глава компании Альфред Штерн.
"Риск высок, и мы застраховались от него путём диверсификации. Мы готовы", — говорится в сообщении.
По словам Штерна, России и Украине следует подписать новый контракт на использование газопровода к концу текущего года, однако ситуация осложняется тем, что Незалежная находится в состоянии конфликта.
Ранее Лайф писал, что в октябре прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил о нежелании Украины продлевать договор о транзите российского газа после 2024 года. В МИД РФ же ответили, что в вопросе продолжения транзита Россия будет ориентироваться на спрос у потребителей.
Getty Images