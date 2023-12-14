Путин заявил, что Украина потребляет российский газ

Украина помимо платы за транзит российского газа потребляет голубое топливо из РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин объяснил, как Украина продолжает потреблять российский газ. Видео © LIFE

"Они потребляют наш газ, кстати говоря. Ведь знаете, как там устроена газовая сеть ещё с советских времён... Как только газ наш вошёл на территорию Украины, он сразу расходится по всей территории страны, растекается", — пояснил глава государства.

По словам российского лидера, Украина поставляет в Европу то, что успевает накопить в своих хранилищах за летний период, "как будто это идёт напрямую из "Газпрома".