Путин заявил, что Украина потребляет российский газ
Украина помимо платы за транзит российского газа потребляет голубое топливо из РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Путин объяснил, как Украина продолжает потреблять российский газ. Видео © LIFE
"Они потребляют наш газ, кстати говоря. Ведь знаете, как там устроена газовая сеть ещё с советских времён... Как только газ наш вошёл на территорию Украины, он сразу расходится по всей территории страны, растекается", — пояснил глава государства.
По словам российского лидера, Украина поставляет в Европу то, что успевает накопить в своих хранилищах за летний период, "как будто это идёт напрямую из "Газпрома".
Ранее Владимир Путин заявил, что уверен в победе России в спецоперации. Он также вспомнил о своей поездке по Луганску, отметив чистоту улиц, что, по его словам, говорит о характере местного населения.
LIFE / Павел Баранов