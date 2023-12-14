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14 декабря, 13:30

Путин заявил, что Украина потребляет российский газ

Украина помимо платы за транзит российского газа потребляет голубое топливо из РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин объяснил, как Украина продолжает потреблять российский газ. Видео © LIFE

"Они потребляют наш газ, кстати говоря. Ведь знаете, как там устроена газовая сеть ещё с советских времён... Как только газ наш вошёл на территорию Украины, он сразу расходится по всей территории страны, растекается", — пояснил глава государства.

По словам российского лидера, Украина поставляет в Европу то, что успевает накопить в своих хранилищах за летний период, "как будто это идёт напрямую из "Газпрома".

Путин поблагодарил россиян за помощь бойцам в зоне СВО

Путин поблагодарил россиян за помощь бойцам в зоне СВО

Ранее Владимир Путин заявил, что уверен в победе России в спецоперации. Он также вспомнил о своей поездке по Луганску, отметив чистоту улиц, что, по его словам, говорит о характере местного населения.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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