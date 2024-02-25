Трамп спрогнозировал США при Байдене проигрыш в третьей мировой войне

США обречены на поражение в третьей мировой войне, если у руля государства останется Джо Байден. Об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне.

"Дряхлый, криводушный Джо Байден скоро приведёт нас к поражению в третьей мировой войне. <...> Верьте мне, когда я обращаюсь к вам с ещё одним предупреждением: если криводушный Джо и его приспешники одержат победу в 2024 году, худшее будет ещё впереди", — эмоционально произнёс республиканец, выступление которого транслировали организаторы.

По словам Трампа, в случае переизбрания Байдена инфляция вырастет, а проблема с нелегальными мигрантами усугубится, так как действующий президент и его команда ведут государство к разрушению по короткому пути. Сам Байден, как считает политик, не ведает, что происходит, но его окружают "очень плохие фашисты".

"Я здесь, чтобы освободить захваченную в плен страну от Джо Байдена и его банды тиранов, стремящихся уничтожить американскую свободу", — заявил Трамп.