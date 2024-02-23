Трамп снова пообещал предотвратить третью мировую войну
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock
Экс-лидер США Дональд Трамп пообещал, что предотвратит третью мировую войну, к которой сейчас близок мир. Об этом бывший глава Белого дома заявил в ходе выступления перед сторонниками.
"Я предотвращу третью мировую войну. Мы очень близки к третьей мировой войне, и это будет война, не похожая ни на одну другую", — передаёт слова американского политика RSBN.
45-й президент США подчеркнул, что восстановит мир ещё до американских выборов. Более того, он даже пообещал решить вопрос и урегулировать конфликт между Украиной и Россией.
Ранее бывший американский лидер уже не раз заявлял о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы США сможет за сутки урегулировать ситуацию. По словам политика, сделать это очень легко. Между тем Зеленский в этом сильно усомнился, заявив, что это невозможно.