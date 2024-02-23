Трамп снова пообещал предотвратить третью мировую войну

Экс-лидер США Дональд Трамп пообещал, что предотвратит третью мировую войну, к которой сейчас близок мир. Об этом бывший глава Белого дома заявил в ходе выступления перед сторонниками.

"Я предотвращу третью мировую войну. Мы очень близки к третьей мировой войне, и это будет война, не похожая ни на одну другую", — передаёт слова американского политика RSBN.