Зеленский усомнился в способности Трампа урегулировать конфликт за сутки

Конфликт с Россией не может быть урегулирован в течение заявленных экс-президентом США Дональдом Трампом 24–48 часов. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News выразил Владимир Зеленский.

"Я не могу понять, как это возможно. Он не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной", — заявил Зеленский.