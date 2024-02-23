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23 февраля, 03:07

Зеленский усомнился в способности Трампа урегулировать конфликт за сутки

Зеленский: Трамп не сможет за сутки-двое погасить конфликт на Украине

Конфликт с Россией не может быть урегулирован в течение заявленных экс-президентом США Дональдом Трампом 24–48 часов. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News выразил Владимир Зеленский.

"Я не могу понять, как это возможно. Он не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной", — заявил Зеленский.

Трампу стоит приехать на Украину и обсудить происходящее. По словам Зеленского, после этого американский политик переменит свою позицию.

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Напомним, бывший американский лидер неоднократно делал громкие заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы государства сможет за сутки урегулировать ситуацию. По его словам, сделать это очень легко.

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Лариса Сафронова
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