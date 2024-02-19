Думали, будет легко: В НАТО признали главную ошибку по Украине

Североатлантический альянс просчитался, когда поверил в победу Украины над Россией с помощью западного оружия и методик. На чрезмерный оптимизм НАТО в начале 2023 года пожаловался глава военного комитета блока Роб Бауэр, пишет Financial Times.

Тему вооружённого конфликта адмирал затронул на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, теперь задача объединения заключается в том, чтобы "не стать слишком пессимистичными" из-за ситуации на фронте. Слова Бауэра поддержал президент Чехии Петр Павел, напомнив, что ВПК Запада не успевает за российским.