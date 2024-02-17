Глава МИД Италии: Вступление Украины в НАТО представляет опасность для всех
Немедленное вступление Киева в НАТО опасно для всех, так как этот вопрос требует осторожных действий. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности. В этот момент там также присутствовал его украинский коллега Дмитрий Кулеба.
"В этот момент это [членство Киева в НАТО] было бы опасно для всех, потому что вы воюете с Россией", — сказал он в ответ на вопрос украинского представителя в зале о том, что приём Украины в НАТО невозможен во время конфликта.
По мнению политика, такой шаг приведёт к вовлечению стран НАТО, поэтому "нужно быть осторожными в этом вопросе". Вместе с тем он подтвердил ценность сотрудничества альянса с Незалежной, что само по себе представляет "сигнал России".
Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но с тех пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Между тем американский Госдепартамент заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Кроме того, возможный приход к власти Дональда Трампа может отложить процесс принятия ещё на 4 года.
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