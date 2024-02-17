Глава МИД Италии: Вступление Украины в НАТО представляет опасность для всех

Немедленное вступление Киева в НАТО опасно для всех, так как этот вопрос требует осторожных действий. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности. В этот момент там также присутствовал его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

"В этот момент это [членство Киева в НАТО] было бы опасно для всех, потому что вы воюете с Россией", — сказал он в ответ на вопрос украинского представителя в зале о том, что приём Украины в НАТО невозможен во время конфликта.