Путин заявил о беспокойстве России по поводу втягивания Украины в НАТО
Путин: Россию беспокоила и беспокоит вероятность втягивания Украины в НАТО
Россию беспокоила и беспокоит по сей день вероятность расширения Североатлантического альянса, в том числе на территорию Украины. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал президент России Владимир Путин.
"Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности", — пояснил он.
Президент обратил внимание, что Россию всё время обманывают в вопросе расширения НАТО на восток. По словам Путина, их произошло уже пять, что является "полным обманом".
Также глава государства рассказал о впечатлениях от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Президент назвал хорошим факт просмотра интервью западными лидерами и поблагодарил за это американского журналиста как посредника в коммуникации.
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