Путин заявил о беспокойстве России по поводу втягивания Украины в НАТО

Россию беспокоила и беспокоит по сей день вероятность расширения Североатлантического альянса, в том числе на территорию Украины. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал президент России Владимир Путин.

"Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности", — пояснил он.

Президент обратил внимание, что Россию всё время обманывают в вопросе расширения НАТО на восток. По словам Путина, их произошло уже пять, что является "полным обманом".