Лондон планирует направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Британия предложила союзникам по НАТО обсудить возможность отправки на Украину экспедиционного корпуса альянса. Лондон также предлагает установить бесполётную зону над территорией, которая подконтрольна киевским властям, пишет РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам последнего, это предложение поступило из-за "неблагоприятного для Киева развития событий театра военных действий на Украине". Кроме того, было предложено увеличить поставки вооружения и техники ВСУ.

"В Лондоне понимают, что большинство стран – членов НАТО на данный момент вряд ли поддержат подобные меры", — сообщил источник.



По его словам, британская сторона рассчитывает, что союзники одобрят инициативу, если ВСУ станут сильно ослаблены, а ВС РФ будут успешно продвигаться вглубь украинских территорий. Так, британцы собираются скрытно перебросить на Украину крупные высокоманёвренные силы блока из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы занять оборонительные рубежи по правому берегу Днепра. Не исключается и превентивный удар ВС Молдавии и Румынии по Приднестровью.

Также возможен вариант разворачивания контингента сил НАТО и армий отдельных членов блока на территории Норвегии и Финляндии для распыления сил и средств российских войск. Кроме этого, рассматривается вопрос одновременного нанесения ударов по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах РФ. Затем войска НАТО намерены создать буферную зону в пределах занятых позиций, не забывая о границе с Белоруссией и территории вокруг Киева.

План Британцев рассчитан на то, что наступательные возможности России будут подорваны и стране придётся пойти на переговоры. В Лондоне планируют завершить подготовку этого сценария к маю, указал источник агентства.