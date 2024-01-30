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МИД РФ жёстко разжевал США последствия переброски ядерных авиабомб в Британию

Рябков: МИД РФ предостерегает США от возвращения ядерного оружия в Британию

30 января, 12:27
В Британии может появиться американское ядерное оружие. Обложка © Shutterstock

В Британии может появиться американское ядерное оружие. Обложка © Shutterstock

Россия призывает США отказаться от гипотетической идеи по возвращению американского ядерного оружия на территорию Британии спустя 15 лет. Об этом сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым жёстким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага", — подчеркнул дипломат.

По его словам, американские власти вполне могут пойти на такую меру, что усилит напряжённость ситуации в Европе. Рябков отметил, что Запад уже имеет печальный опыт формирования европейской безопасности, но "в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен".

"Представляет угрозу": На Украине помечтали об отказе России от ядерного оружия
"Представляет угрозу": На Украине помечтали об отказе России от ядерного оружия

Напомним, британская газета The Daily Telegraph написала, что впервые за 15 лет Соединённые Штаты Америки намерены разместить ядерное оружие на территории Великобритании, так как якобы усиливается угроза от России. Журналисты утверждали, что на базе королевских ВВС Лейкенхит в графстве Суффолк намерены разместить ядерные боеголовки B61-12, мощность которых в три раза больше сброшенной на Хиросиму — 50 килотонн.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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