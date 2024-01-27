Telegraph узнала о планах США разместить ядерное оружие в Британии

Впервые за 15 лет Соединённые Штаты Америки намерены разместить ядерное оружие на территории Великобритания. Об этом узнала британская газета The Daily Telegraph, которая обнаружила соответствующую информацию в документах Пентагона.

"Соединённые Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает", — указывает газета.

Предположительно, речь может идти об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. В планах США направить туда боеголовки, которые в три раза превышают мощность сброшенной на Хиросиму бомбы.