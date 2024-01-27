Telegraph узнала о планах США разместить ядерное оружие в Британии
Telegraph: США впервые за 15 лет намерены разместить ядерное оружие в Британии
Ядерная бомба В61. Обложка © Wikipedia / hill.af.mil
Впервые за 15 лет Соединённые Штаты Америки намерены разместить ядерное оружие на территории Великобритания. Об этом узнала британская газета The Daily Telegraph, которая обнаружила соответствующую информацию в документах Пентагона.
"Соединённые Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает", — указывает газета.
Предположительно, речь может идти об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. В планах США направить туда боеголовки, которые в три раза превышают мощность сброшенной на Хиросиму бомбы.
Напомним, в начале сентября прошлого года также стало известно, что США в 2023 году перебросят на британскую авиационную базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35А Lightning II. Эти самолёты являются носителями ядерного оружия. Сообщалось, что развёртывание произойдёт до конца года и станет самым масштабным для F-35 за пределами США. В МИД заявили, что РФ не оставит без внимания переброску истребителей.