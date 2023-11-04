В МИД заявили, что РФ не оставит без внимания переброску истребителей F-35 США в Британию

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ответит на готовящуюся переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. По его словам, данный факт Россия учтёт в своём оперативном военном планировании.

Грушко отметил, что переброска истребителей США является линией на усиление военного давления на Россию. Он указал, что если проследить за деятельностью НАТО в целом, то можно увидеть уплотнение и повышение масштаба учений.

"В ближайшие месяцы организуется новая серия учений. Это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", — сказал Грушко в беседе с РИА "Новости" в кулуарах Евразийского экономического форума.

Дипломат указал, что Россия учтёт действия США при военном планировании и подготовке войск. Вооружённые силы РФ примут во внимание изменение обстоятельств, в том числе размещение дополнительных военных потенциалов, которые могут угрожать стране.