В МИД заявили, что РФ не оставит без внимания переброску истребителей F-35 США в Британию
Грушко: Россия ответит на переброску в Британию американских истребителей F-35
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ответит на готовящуюся переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. По его словам, данный факт Россия учтёт в своём оперативном военном планировании.
Грушко отметил, что переброска истребителей США является линией на усиление военного давления на Россию. Он указал, что если проследить за деятельностью НАТО в целом, то можно увидеть уплотнение и повышение масштаба учений.
"В ближайшие месяцы организуется новая серия учений. Это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", — сказал Грушко в беседе с РИА "Новости" в кулуарах Евразийского экономического форума.
Дипломат указал, что Россия учтёт действия США при военном планировании и подготовке войск. Вооружённые силы РФ примут во внимание изменение обстоятельств, в том числе размещение дополнительных военных потенциалов, которые могут угрожать стране.
Напомним, в начале сентября стало известно, что США в этом году перебросят на британскую авиационную базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35А Lightning II. Эти самолёты являются носителями ядерного оружия. Сообщалось, что развёртывание произойдёт до конца этого года и станет самым масштабным для F-35 за пределами США.
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