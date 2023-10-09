США перебросят к Газе эскадрилью истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана

США намерены в скором времени направить на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-35 и F-15. Их задачей должно стать сдерживание Ирана на фоне обострения в Газе. Об этом телеканал CNN узнал от знакомых с военным планированием источников.

"Скорее всего, в этот регион будет направлено около 20–25 истребителей", — сказано в публикации.

Целью переброски истребителей собеседник канала назвал недопущение "агрессии Ирана" и перехода боевых действий за пределы границ Израиля. Точные сроки прибытия боевых самолётов он раскрывать не стал.