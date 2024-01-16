Американские власти могут применить ядерное оружие на территории Украины, чтобы избежать поражения ВСУ. С таким тревожным заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он отметил, что люди из Белого дома "сумасшедшие по определению". Учитывая их личную заинтересованность в том, чтобы не проиграть украинский конфликт и предстоящие выборы, они вполне могут прибегнуть к "мини ядерным бомбам". Они в десять раз уступают по мощности снаряду, сброшенному в 1945 году на японскую Хиросиму.

"Я очень боюсь, что они прибегнут к мини ядерным бомбам, вы знаете, их мощность составляет десятую часть мощности бомбы, которую мы сбросили на Хиросиму", — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, если Киев потерпит скорое поражение, то для президента США Джо Байдена настанут тёмные времена. Вероятнее всего, он проиграет на выборах, а затем его втянут в судебное разбирательство из-за скандала вокруг его сына.