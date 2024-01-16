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16 января, 18:40

"Сумасшедшие люди": В США заговорили о применении "мини ядерной бомбы" на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить ядерное оружие из-за провала ВСУ

Американские власти могут применить ядерное оружие на территории Украины, чтобы избежать поражения ВСУ. С таким тревожным заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он отметил, что люди из Белого дома "сумасшедшие по определению". Учитывая их личную заинтересованность в том, чтобы не проиграть украинский конфликт и предстоящие выборы, они вполне могут прибегнуть к "мини ядерным бомбам". Они в десять раз уступают по мощности снаряду, сброшенному в 1945 году на японскую Хиросиму.

"Я очень боюсь, что они прибегнут к мини ядерным бомбам, вы знаете, их мощность составляет десятую часть мощности бомбы, которую мы сбросили на Хиросиму", — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, если Киев потерпит скорое поражение, то для президента США Джо Байдена настанут тёмные времена. Вероятнее всего, он проиграет на выборах, а затем его втянут в судебное разбирательство из-за скандала вокруг его сына.

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А ранее Лайф писал, что на многих направлениях фронта ситуация с личным составом в ВСУ сейчас достаточно сложная. По словам украинского комбата, на передовой не хватает молодых мужчин. Военный пояснил, что в армию в основном поступают новобранцы старшего возраста, у которых проблемы со здоровьем.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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