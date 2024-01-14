"Качество оставляет желать лучшего": В ВСУ заявили о критической ситуации с личным составом

"В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, так как на многих направлениях во многих подразделениях ситуация критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего", — цитирует его телеканал "Эспрессо".

По словам военного, в украинские войска поступают, как правило, мужчины старшего возраста, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Тарасенко указал, что средний возраст военных сейчас составляет более 40 лет. По его словам, те, кого призвали ещё в начале боевых действий, в ряде подразделений ВСУ уже "закончились". Причём, как отметил Тарасенко, эти бойцы не обязательно погибли, они могли не выдержать боевые действия психологически.