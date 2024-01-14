"Качество оставляет желать лучшего": В ВСУ заявили о критической ситуации с личным составом
Украинский комбат Тарасенко назвал критической ситуацию с личным составом в ВСУ
На многих направлениях фронта ситуация с личным составом в ВСУ сейчас достаточно сложная, не хватает молодых мужчин. Об этом заявил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Алексей Тарасенко.
"В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, так как на многих направлениях во многих подразделениях ситуация критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего", — цитирует его телеканал "Эспрессо".
По словам военного, в украинские войска поступают, как правило, мужчины старшего возраста, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Тарасенко указал, что средний возраст военных сейчас составляет более 40 лет. По его словам, те, кого призвали ещё в начале боевых действий, в ряде подразделений ВСУ уже "закончились". Причём, как отметил Тарасенко, эти бойцы не обязательно погибли, они могли не выдержать боевые действия психологически.
Как сообщал Лайф, на Украине провели уже девять волн мобилизации. В декабре 2023 года на фоне огромных потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. А сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. Несмотря на это, уклонисты продолжают бежать из страны через леса и реки. Возможно, они следуют примеру Владимира Зеленского, ведь он уклонист со стажем.
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