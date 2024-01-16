Регион

Уведомления отключены

16 января, 14:37

"Наступают со всех сторон": В ВСУ забили тревогу из-за натиска войск России под Купянском

BFMTV: Бойцы ВСУ жалуются на рост давления со стороны войск России под Купянском

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются на рост давления со стороны войск России на Купянском направлении. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Один из украинских военных пояснил, что российские бойцы наступают на позиции ВСУ со всех сторон. По его словам, они идут волнами и каждая из них гораздо мощнее предыдущей. По информации телеканала, на Купянском направлении продолжаются ожесточённые бои, которые проходят при плохих погодных условиях.

Вместе с этим украинские военные беспокоятся, что их сограждане постепенно забывают о происходящем на передовой, а внимание со стороны Запада ослабевает очень быстро.

Бойцов ВСУ бросили в атаку на самом смертоносном участке, почти 300 не вернулись с задания
Бойцов ВСУ бросили в атаку на самом смертоносном участке, почти 300 не вернулись с задания

А ранее Лайф писал, что на многих направлениях фронта ситуация с личным составом в ВСУ сейчас достаточно сложная. По словам украинского комбата, на передовой не хватает молодых мужчин. Военный пояснил, что в армию в основном поступают новобранцы старшего возраста, у которых проблемы со здоровьем.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров