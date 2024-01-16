"Наступают со всех сторон": В ВСУ забили тревогу из-за натиска войск России под Купянском

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются на рост давления со стороны войск России на Купянском направлении. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Один из украинских военных пояснил, что российские бойцы наступают на позиции ВСУ со всех сторон. По его словам, они идут волнами и каждая из них гораздо мощнее предыдущей. По информации телеканала, на Купянском направлении продолжаются ожесточённые бои, которые проходят при плохих погодных условиях.

Вместе с этим украинские военные беспокоятся, что их сограждане постепенно забывают о происходящем на передовой, а внимание со стороны Запада ослабевает очень быстро.