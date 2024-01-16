Бойцов ВСУ бросили в атаку на самом смертоносном участке, почти 300 не вернулись с задания
МО РФ: Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 280 военных
Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, а также четыре автомобиля в Донецкой Народной Республике. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила 16 января.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое и Богдановка ДНР", — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации ведомства, российские военнослужащие смогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", оружие Д-20, а также живую силу и технику противника в районе Курдюмовки ДНР.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли 120 солдат и противотанковую пушку в результате столкновения с российской группировкой "Восток" на Южно-Донецком направлении. ВС РФ также смогли уничтожить две бронемашины.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo