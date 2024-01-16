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16 января, 11:46

Бойцов ВСУ бросили в атаку на самом смертоносном участке, почти 300 не вернулись с задания

МО РФ: Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 280 военных

Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, а также четыре автомобиля в Донецкой Народной Республике. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила 16 января.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое и Богдановка ДНР", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, российские военнослужащие смогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", оружие Д-20, а также живую силу и технику противника в районе Курдюмовки ДНР.

ВСУ за сутки потеряли до 250 военнослужащих на Краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 250 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли 120 солдат и противотанковую пушку в результате столкновения с российской группировкой "Восток" на Южно-Донецком направлении. ВС РФ также смогли уничтожить две бронемашины.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ян Поланин
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