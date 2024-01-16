Бойцов ВСУ бросили в атаку на самом смертоносном участке, почти 300 не вернулись с задания

Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, а также четыре автомобиля в Донецкой Народной Республике. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила 16 января.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое и Богдановка ДНР", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, российские военнослужащие смогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", оружие Д-20, а также живую силу и технику противника в районе Курдюмовки ДНР.