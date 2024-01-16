ВСУ потеряли 120 солдат и противотанковую пушку МТ-12 под натиском группировки "Восток"
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении
Украинские военные за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 120 солдат и две боевые бронированные машины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ во вторник, 16 января.
"Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США и противотанковую пушку МТ-12", — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Восток" с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины у Владимировки и Новомихайловки в ДНР.
Ранее Лайф писал, что на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 250 военнослужащих. Противник также лишился двух боевых машин пехоты и шести автомобилей.
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